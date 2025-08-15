ЦОК КПП УСН 11.08 Мобильная
Миграционный учет

❌ В 32 регионах России мигрантам запретили работать курьерами

Власти хотят запретить курьерам работать в доставке, а для тех, кто доставляет продукты питания без медицинской книжки, административная ответственность будет ужесточена.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что региональные власти запретили мигрантами работать курьерами в 32 субъектах РФ. Подобные ограничения для иностранцев раньше были введены в отношении такси.

Он добавил, что регионы могут установить для таксистов и курьеров обязательную аттестацию, которая проверит их уровень владения русским языком, знание города и правил общественного поведения. Об этом сказано на сайте Госдумы.

Кроме того, власти сейчас работают над запретом работать курьерами лицам, которые получили судимость за определенные преступления. Продукты смогут доставлять только сотрудники с медицинской книжкой, а за нарушение этого требования ужесточат административную ответственность.

СергейКазаков
