🧾 Чек с незначительными ошибками налоговики поместят в мягкий карантин, а с критическими – в жесткий

Налоговики рассказали о типичных ошибках в чеках, как делать чеки коррекции и о карантине чеков.

Каждый сформированный чек через оператора фискальных данных (ОФД) поступает в налоговую. С помощью форматно-логического контроля (ФЛК) налоговики отслеживают, правильно ли составлен фискальный документ. Чеки с несоответствиями и ошибками попадают в карантин.

«Если ошибки в чеке незначительные, ему присваивается статус мягкого карантина. Для выхода из него достаточно завершить регистрацию кассовой техники либо устранить недочеты. В жестком карантине находятся чеки с критическими несоответствиями, при которых исправить ошибки и отправить их в налоговую повторно невозможно», — пояснили налоговики.

Критическим ошибкам присваиваются коды, например:

420 – в чеке отсутствует обязательный реквизит;

502 и 503 – неверно указанное время;

507 – сумма разных способов оплаты больше или меньше итоговой суммы чека.

Действующий статус чека можно увидеть в ЛК ОФД в разделе «Чеки». Непринятые фискальные документы выделены заливкой. По каждому чеку можно увидеть причину, по которой он попал в карантин.

Для каждого непринятого чека создают свой чек коррекции с признаком расчета «Приход» и правильными реквизитами. Затем чек отправляют в налоговую.

Чек коррекции оформляют, когда:

чек сформирован с ошибкой;

кассир забыл пробить чек;

сбой в работе кассового аппарата;

ошибку нашли налоговики и прислали предписание для исправления.

Если ошиблись в чеке коррекции, создают новый чек коррекции, который отображает обратную по признаку расчета операцию. Затем формируют еще один чек коррекции с правильными данными. О проведенных действиях следует сообщить в ФНС.