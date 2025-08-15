🧾 Чек с незначительными ошибками налоговики поместят в мягкий карантин, а с критическими – в жесткий
Налоговики рассказали о типичных ошибках в чеках, как делать чеки коррекции и о карантине чеков.
Каждый сформированный чек через оператора фискальных данных (ОФД) поступает в налоговую. С помощью форматно-логического контроля (ФЛК) налоговики отслеживают, правильно ли составлен фискальный документ. Чеки с несоответствиями и ошибками попадают в карантин.
«Если ошибки в чеке незначительные, ему присваивается статус мягкого карантина. Для выхода из него достаточно завершить регистрацию кассовой техники либо устранить недочеты.
В жестком карантине находятся чеки с критическими несоответствиями, при которых исправить ошибки и отправить их в налоговую повторно невозможно», — пояснили налоговики.
Критическим ошибкам присваиваются коды, например:
420 – в чеке отсутствует обязательный реквизит;
502 и 503 – неверно указанное время;
507 – сумма разных способов оплаты больше или меньше итоговой суммы чека.
Действующий статус чека можно увидеть в ЛК ОФД в разделе «Чеки». Непринятые фискальные документы выделены заливкой. По каждому чеку можно увидеть причину, по которой он попал в карантин.
Для каждого непринятого чека создают свой чек коррекции с признаком расчета «Приход» и правильными реквизитами. Затем чек отправляют в налоговую.
Чек коррекции оформляют, когда:
чек сформирован с ошибкой;
кассир забыл пробить чек;
сбой в работе кассового аппарата;
ошибку нашли налоговики и прислали предписание для исправления.
Если ошиблись в чеке коррекции, создают новый чек коррекции, который отображает обратную по признаку расчета операцию. Затем формируют еще один чек коррекции с правильными данными. О проведенных действиях следует сообщить в ФНС.
