👏 Негосударственные пенсионные фонды показали доходность 13% годовых

Центробанк связывает хорошую доходность НПФ в 2025 году с ростом на рынке облигаций.

За шесть месяцев 2025 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продемонстрировали средневзвешенную доходность по пенсионным накоплениям (ПН) 6,3% (13% годовых), а по пенсионным резервам (ПР) — 8% (16,7% годовых).

«Медианная доходность фондов за первое полугодие 2025 года в годовом выражении составила 17,7 и 19,7% по ПН и ПР соответственно», — сказано на сайте Центробанка.

Регулятор считает, что такая динамика связана с ростом на рынке облигаций. Как и в предыдущем квартале, доход НПФ обеспечивают преимущественно вложения в облигации.

Доходность выше уровня инфляции показали 24 из 25 фондов, которые ведут деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, а также 36 из 37, которые формируют долгосрочные сбережения.