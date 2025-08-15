💰 Более 30% молодежи планирует зарабатывать от 200 тысяч рублей

Молодые россияне считают, что пик карьеры приходится на 36-40 лет.

33% молодежи в возрасте от 18 до 35 лет планирует на пике карьеры получать зарплату в размере от 200 тысяч руб. в месяц. Еще 28% рассчитывают на зарплату в 400-500 тыс., 24% — от 100 тыс., а 16% — от 300 тыс. рублей.

Такие результаты показал опрос, проведенный сервисами «Сберстрахование жизни», «СберНПФ» и «Работа.ру».

Возрастом пика карьеры 44% опрошенных считают 36-40 лет. Еще 38% уверены, что он наступит в 30-35 лет, а 18% — что в 40-50 лет.

На момент опроса 27% респондентов зарабатывали до 50 тыс. руб., еще 22% опрошенных получают от 51 до 81 тыс. От 81 до 101 тыс. рублей зарабатывают 24% опрошенных, а еще 27% респондентов – больше 101 тыс.

Также молодежь создает накопления: у 88% открыты банковские вклады. 24% вкладываются в акции и облигации.