Минус один банк в системе страховых вкладов
Сейчас в системе страхования вкладов участвует 574 кредитные организации. Из этой системы исключили банк МКБ.
Агентство по страхованию вкладов исключило из системы страхования «Международный коммерческий банк» — КБ «МКБ».
Кредитная организация перестала входить в систему страхования вкладов (ССВ) из-за того, что в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации. Об этом сказано на сайте АСВ.
Сейчас в состав участников ССВ входит 574 кредитные организации, из которых:
285 — действующие банки с лицензией на привлечение вкладов, открытие и ведение счетов;
3 — кредитные организации, которые утратили право привлекать депозиты россиян и вести их счета;
286 организаций, в которых проводят процедуру ликвидации.
