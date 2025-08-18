Минус один банк в системе страховых вкладов

Сейчас в системе страхования вкладов участвует 574 кредитные организации. Из этой системы исключили банк МКБ.

Агентство по страхованию вкладов исключило из системы страхования «Международный коммерческий банк» — КБ «МКБ».

Кредитная организация перестала входить в систему страхования вкладов (ССВ) из-за того, что в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации. Об этом сказано на сайте АСВ.

Сейчас в состав участников ССВ входит 574 кредитные организации, из которых: