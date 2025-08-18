ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Банки

Минус один банк в системе страховых вкладов

Сейчас в системе страхования вкладов участвует 574 кредитные организации. Из этой системы исключили банк МКБ.

Агентство по страхованию вкладов исключило из системы страхования «Международный коммерческий банк» — КБ «МКБ».

Кредитная организация перестала входить в систему страхования вкладов (ССВ) из-за того, что в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации. Об этом сказано на сайте АСВ.

Источник: сервис проверки контрагентов на «Клерке»

Сейчас в состав участников ССВ входит 574 кредитные организации, из которых:

  • 285 — действующие банки с лицензией на привлечение вкладов, открытие и ведение счетов;

  • 3 — кредитные организации, которые утратили право привлекать депозиты россиян и вести их счета;

  • 286 организаций, в которых проводят процедуру ликвидации.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум