🚕 Таксопарки с 2026 года начнут распродавать подержанные иномарки

В 2026-2027 годах таксопарки должны выкупить иномарки в лизинге, но они не смогут поставить их на учет в реестре транспорта, поэтому на вторичном рынке может появится 20-25 тысяч трехлетних автомобилей, которые будут продавать за полцены.

С марта 2026 года начнет действовать закон о локализации автомобилей в такси. Перевозчики больше не смогут закупать иностранные машины и регистрировать в реестре те, которые они уже используют.

Согласно закону от 29.12.2022 № 580-ФЗ, машины нельзя сдавать в аренду водителям со статусом ИП без оформления разрешения, а это подрывает действующую модель бизнеса такси. Представители отрасли рассказали, что уже готовятся продавать подержанные иномарки за половину начальной стоимости. Об этом пишут «Известия».

«Вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались «подводные камни» отрасли и особенности ведения бизнеса легковых перевозок службами аренды такси, при которых машины часто переоформляются на разных водителей», — сказал гендиректор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин.

Сейчас почти все таксопарки крупных городов работают через сдачу автомобилей в аренду водителям. В 2024 году они имели статус самозанятых, а в 2025 году начали оформлять ИП. Нужно получать специальное разрешение и переоформлять машину в аренде в реестре транспорта. С марта 2026 года с иномарками такая схема больше не будет работать, их не зарегистрируют в реестре.

Причем под запретом переоформления окажутся и автомобили в лизинге, которые уже работают в таксопарках. У некоторых перевозчиков число таких машин приближается к 80%. В 2026-2027 годах подходит время выкупа таких авто и переоформления их в собственность. Если их будет невозможно зарегистрировать, то таксопарки начнут продавать машины на вторичном рынке.

Инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский рассказал, что в Москве в 2023 году в такси купили 27 тыс. иномарок, из которых на лизинг приходится 90%. Пока что неизвестно, будет ли распространяться закон о локализации на лизинговые автомобили. Если он останется в нынешнем виде, то в такси не смогут работать 20-25 тыс. трехлетних иномарок из лизинга.