Запускают новый цифровой сервис для миграционного контроля. Пока только в одном регионе

Безвизовые трудовые мигранты, прибывающие в Московский регион, с 1 сентября 2025 должны использовать новое мобильное приложение.

В Московском регионе начали тестировать мобильное приложение «Амина» для иностранных граждан. С его помощью полиция будет оперативно получать данные о местонахождении трудовых мигрантов.

Использование мобильного приложение мигрантами, прибывающими в Московский регион в безвизовом порядке для работы, будет обязательным с 1 сентября 2025 года.

«Мобильное приложение "Амина" — часть комплекса мероприятий, направленных на повышение качества контроля за соблюдением миграционного законодательства в Московском регионе. С помощью приложения иностранные граждане смогут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено. Это позволит органам правопорядка повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан», — рассказал гендиректор ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» Антон Игнатов.

С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранцы, которые приехали не для работы на срок более 90 дней.

Новые правила не распространяются на граждан Беларуси, детей, дипломатов и членов их семей, сотрудников международных организаций.

Установить приложение и начать его использовать иностранцы могут уже сейчас, добавил Игнатов.

