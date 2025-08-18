ВЦИОМ: для счастья россиянам нужен доход в 227 тысяч рублей

Больше всего хотят получать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Для счастливой жизни им нужно около 695 тысяч рублей в месяц.

Чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому жителю РФ нужно получать около 227 тыс. рублей в месяц. Такую цифру вывели эксперты ВЦИОМа. Эта сумма сопоставила с 2,5 средней зарплаты по стране.

Для сравнения, в 2017 году для счастья россиянам было достаточно 109 тыс. рублей. За последние восемь лет «счастливый доход» вырос в два раза. Это порядка 9,5% его ежегодной капитализации.

«Рост номинальной стоимости "счастья" обусловлен в первую очередь ростом цен. При этом реальная стоимость "счастья" все же подрастает, но гораздо медленнее. В нынешних турбулентных условиях работает скорее правило "не до жиру — быть бы живу"», — сказал эксперт аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

Участники опроса называли желаемые суммы дохода, цифры отличались в зависимости от места жительства респондентов. Например, москвичам и петербуржцам для счастья нужно порядка 695 тыс. рублей в месяц, а жителям сельской местности хватило бы 116,5 тыс. Больше денег нужно «младшим миллениалам» — они хотят получать 470 тыс., а меньше — тем, кто родился до 1947 года (58 тыс.).

Счастье от количества денег испытывают только 8% участников опроса. 34% испытывают удовлетворение, когда им хватает финансов.