Президент поручил следить за нарушениями на маркетплейсах

Межведомственная рабочая группа будет следить за недобросовестными практиками и нарушениями антимонопольного законодательства.

Владимир Путин поручил межведомственной рабочей группе и представителям отраслевого сообщества по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ рассматривать проблемные вопросы функционирования цифровых платформ.

«…обеспечить рассмотрение на заседаниях рабочей группы проблемных вопросов функционирования цифровых платформ, в том числе в части, касающейся недобросовестных практик ведения бизнеса, нарушения требований антимонопольного законодательства РФ и порядка оборота данных», — говорится в поручении.

Поручение было дано по итогам Петербургского международного экономического форума. Ответственным назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Доклад по вопросу будет представлен до 1 декабря.

