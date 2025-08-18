Половина отелей и глэмпингов прошла обязательный этап регистрации в реестре

Отельерам нужно пройти «самооценку», чтобы завершить первый и обязательный этап для регистрации в реестре средств размещения. Если этого не сделать, бизнес не сможет легально работать с 1 сентября 2025 года.

До 1 сентября 2025 года гостиницы, отели, глэмпинги, туристические базы должны пройти обязательную «самооценку» — это первый этап для включения объекта в реестр средств размещения гостей. Без этого будет нельзя работать, агрегаторы перестанут публиковать информацию о таких объектах.

За две недели до конца срока «самооценку» прошли чуть больше половины всех отелей: 13,5 тыс. объектов из 26,8 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя Росаккредитации Дмитрия Вольвача.

Процедуру «самооценки» можно пройти с 1 января 2025 года. Она распространяется на отели, туристические базы, гостиницы, пансионаты, глэмпинги, но не затрагивает жилые помещения, например хостелы и квартиры, которые сдают посуточно. Чтобы пройти «самооценку», нужно заполнить сведения о названии, адресе и месте нахождения, а также приложить фотографии, которые подтверждают соответствие требованиям.

Второй этап классификации необязательный, его можно пройти по желанию, чтобы получить «звездность» в аккредитованных организациях.

С 6 сентября 2025 года за невыполнение требований закона будет ответственность. Отельерам и туроператорам, которые распространяют сведения о нарушителях, грозит штраф в размере 300-450 тыс. рублей.

Росаккредитация зафиксировала самую высокую активность в Магаданской области, где «самооценку» прошло 87% всех средств размещения, почти столько же в Запорожской области — 86%. На Алтае процедуру завершило более 80% гостиниц, а в Кемеровской и Сахалинской областях — около 70%.