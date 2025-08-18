За шесть месяцев 2025 года из РФ пытались незаконно вывезти 1,2 млрд рублей. Это рекордный объем

За все время ведения статистики объем незаконного ввоза наличных достиг рекорда в первой половине 2025 года. Таможня пресекла 6,3 тысяч попыток контрабанды.

Федеральная таможенная служба (ФТС) за полгода 2025 года выявила 6,3 тыс. попыток контрабандой вывести из России 1,2 млрд рублей. Такое число нарушений со стороны физлиц стало самым большим показателем за весь период ведения подобной статистики.

Для сравнения, за шесть месяцев 2024 года ФТС пресекла 5 449 подобных попыток. За полгода служба возбудила 6 277 дел об административных правонарушениях и 37 уголовных. Большая часть нарушений приходится на вывоз валюты (5 125). Остальные дела касаются ввоза денег в РФ (1 189). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

С 2 марта 2022 года действует запрет на вывоз из России наличной валюты, превышающей сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов. За нарушение будет штраф в размере от половины до двукратной суммы незадекларированных средств, либо их конфискация.

За незаконный провоз денег предусмотрен штраф по ст. 200.1 УК. Его размер варьируется от 3-кратной до 15-кратной суммы, наказанием могут стать принудительные работы или ограничение свободы на срок до четырех лет.

Самыми популярными странами для вывоза наличных стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Люди перевозят деньги из-за трудностей с международными переводами из-за санкций, а некоторые россияне пытаются переправить деньги на покупку недвижимости. Нелегальный ввоз денег в РФ чаще всего происходить из этих стран, а также из Сербии.