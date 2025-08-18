Правительство возместит расходы на поставку электричества в новые регионы

Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов на поставку электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 12 августа 2025 года № 2175-р, по которому направят свыше 1,5 млрд рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий новых регионов.

«Рассчитываем, что благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса», — сказал Мишустин.

Деньги на поставку электричества в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области будут выделены из резервного фонда правительства.

В 2023 году кабмин выбрал единого поставщика электроэнергии в новые регионы. Компания покупает электричество на оптовом рынке, а затем поставляет его.