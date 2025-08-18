⚡️ Итоги дня: с 1 сентября 2025 года новые правила оформления билетов на поезд, число фитнес-клубов выросло на 27%, а россияне начали читать книги про Аляску

Пассажиры поездов дальнего следования в РФ смогут оформлять билеты по биометрии с 1 сентября 2025 года. При этом традиционными способами получения билета и посадки на поезд все еще пользоваться разрешено.

В Москве может появиться технопарк в сфере робототехники. Новую площадку создают на фоне запросов компаний на локализацию продукции. Сейчас в Москве работает уже 47 технопарков площадью 2,6 млн кв. м, где присутствуют 2 200 резидентов и арендаторов.

Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в апреле-июне составил 385 млрд руб. Темпы роста за год сократились на 18,3 процентного пункта — до 28,8%. Это связывают с дефицитом курьеров.

Количество регистраций фитнес-клубов в России увеличилось на 27% за год. Российские бизнесмены с января по июль 2025 года зарегистрировали 906 фитнес-клубов. Больше всего новых объектов открывают спортивные студии — в первом полугодии 2025 года на них пришлось 72% стартов.

За неделю пользователи отправили вдвое больше запросов на книги про Аляску по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место по количеству запросов занял роман Кристин Ханны «С жизнью наедине». Также пользователи интересовались книгами Джека Лондона «Зов предков» и «Белый клык».

«Кинопоиск», Okko, Kion и другие крупные онлайн-кинотеатры РФ значительно подняли цены на подписки в первом полугодии 2025 года. «Кинопоиск» подорожал на 33% (до 399 руб./мес.), Okko — на 50% (299 руб.), Kion — на 20% (299 руб.), Premier — на 33% (399 руб.), Wink — на 17% (349 руб.).

Видеохостинг Rutube стал самым быстрорастущим по охвату сервисом, нарастив месячную аудиторию (MAU) за январь-июль более чем на 100% — до 49 млн человек. Рост аудитории происходит за счет YouTube, который испытывает проблемы в работе с июля прошлого года. Тем не менее российский сервис пока догнать его по размеру аудитории не может.

МВД рекомендует не отвечать на СМС с неизвестных номеров и удалять их с телефона. Это нужно для защиты данных на Госуслугах.

Самый дешевый авиабилет этим летом был продан за 947 рублей: полет из Сочи в Уфу состоялся через два дня после покупки. За границу выгоднее всех улетел пассажир авиакомпании Qanot Sharq из Москвы в Ташкент (Узбекистан) — за 1 792 рублей.

В Таиланде протестируют систему, которая позволит туристам конвертировать криптовалюту в баты для оплаты товаров и услуг. Она позволяет туристам конвертировать биткоин, Ethereum, а также стейблкоины USDT и USDC в тайские баты.

В России запустят маркетплейс «IDIкея» с товарами для дома местного производства. На маркетплейсе планируют продавать российские товары только напрямую от самих производителей. Работать будут по агентскому договору — без привычного для крупных маркетплейсов договора оферты. Размер единой для всех товаров комиссии — 10%.