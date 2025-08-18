Газпромбанк получил штраф за ненадлежащую рекламу

Радиослушателям включали рекламу вклада с повышенной ставкой до 24% годовых, но в сообщении не было сказано про дополнительные условия получения такой доходности.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства.

Банк запустил рекламу на радио, в которой говорил только о положительных сторонах своего продукта — вклада с повышенной ставкой до 24% годовых. Однако в сообщении не было другой информации, которая влияет на итоговую доходность.

«По мнению службы, потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовой услуги», — сказано на сайте ФАС.

За размещение ненадлежащей рекламы Газпромбанк оштрафовали по ч. 1 ст. 14.3 КоАП.