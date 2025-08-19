Прогноз: к 2032 году рынок РФ программного обеспечения вырастет в два раза

Из-за того, что все больше компаний и предприятий переходят на отечественное ПО, рынок в 2032 году может превысить 1,3 трлн рублей.

В 2024 году рынок тиражного программного обеспечения (ПО) вырос на 25% — до 448 млрд рублей. В 2022 году он составил 287 млрд.

К 2032 году показатель достигнет отметки в 1,3 трлн рублей, а рынок IT-услуг превысит 1,1 трлн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Б1.

Рынок будет расти благодаря тенденции на импортозамещение и увеличение кадрового потенциала. Развитию помогает переход госпредприятий и бизнеса на отечественные решения.

В 2024 году сегмент заказной разработки ПО увеличился на 12% — до 150 млрд рублей. К 2032 году его объем будет на уровне 282 млрд. Лидерами будут компании «FabricaONE.AI» с долей в 11%, «БФТ-холдинг» (7%) и «Ланит» (6%).