Иностранных работников в ряде отраслей в 2026 году будет меньше

Минтруд предлагает уменьшить квоты для ряда работ и отдельных регионов России.

Минтруд разработал проект постановления Правительства, согласно которому изменят допустимую долю работников-иностранцев на 2026 год.

Так, общие квоты предлагают снизить для ряда работ. их числе:

выращивание овощей, лесозаготовка, оптовая торговля пиломатериалами – до 40%;

строительство – до 50%;

пассажирский и грузовой транспорт – до 40%;

обслуживание зданий и территорий – до 70%;

предоставление продуктов и напитков – до 50%.

В специализированных розничных магазинах по продаже алкоголя и табака предлагается не нанимать работников-мигрантов.

Некоторые ограничения не будут действовать для отдельных регионов. Например, запрет на работу иностранцев в табачных и алкогольных магазинах не будет действовать в Москве.

Также предлагается запретить нанимать иностранцев в конкретные отрасли в Приморском крае, Орловской, Тверской, Ульяновской областях и других регионах.