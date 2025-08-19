ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
Иностранные работники

Иностранных работников в ряде отраслей в 2026 году будет меньше

Минтруд предлагает уменьшить квоты для ряда работ и отдельных регионов России.

Минтруд разработал проект постановления Правительства, согласно которому изменят допустимую долю работников-иностранцев на 2026 год.

Так, общие квоты предлагают снизить для ряда работ. их числе:

  • выращивание овощей, лесозаготовка, оптовая торговля пиломатериалами – до 40%;

  • строительство – до 50%;

  • пассажирский и грузовой транспорт – до 40%;

  • обслуживание зданий и территорий – до 70%;

  • предоставление продуктов и напитков – до 50%.

В специализированных розничных магазинах по продаже алкоголя и табака предлагается не нанимать работников-мигрантов.

Некоторые ограничения не будут действовать для отдельных регионов. Например, запрет на работу иностранцев в табачных и алкогольных магазинах не будет действовать в Москве.

Также предлагается запретить нанимать иностранцев в конкретные отрасли в Приморском крае, Орловской, Тверской, Ульяновской областях и других регионах.

