Депутаты хотят до 20 тысяч рублей увеличить госпошлину на водительские права мигрантов

Чтобы повысить эффективность миграционной политики, депутаты хотят обязать мигрантов платить больше за получение водительских прав.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили повысить размер госпошлины для мигрантов, которые хотят получить водительское удостоверение. Она составит 20 тыс. рублей.

Сейчас мигранты могут работать в такси не только по российским правам, но и по национальным удостоверениям Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Но важно, чтобы эти документы были оформлены на русском языке.

«Считаем необходимым дополнительно повысить сбор за получение водительских удостоверений для мигрантов до 20 тыс. рублей», — сказали депутаты.

Они считают, что изменения позволят «повысить эффективность миграционной политики и повысить доходы бюджета».

С 1 сентября 2025 года вырастет размер госпошлины за получение или обмен водительского удостоверения: она составит 4 тыс. рублей за документ на пластиковой основе. Подробнее об изменениях для водителей мы писали здесь.