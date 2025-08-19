Правила маркировки меховых изделий поменяют

Минпромторг разработал и опубликовал проект постановления кабмина, согласно которому вместо действующей системы маркировки меховых изделий с помощью контрольных (идентификационных) знаков (КиЗ) предлагается перейти на формат с применением DataMatrix.

Действующие правила маркировки меховых изделий не обеспечивают прозрачность и прослеживаемость оборота товаров, затрудняют контроль за соблюдением обязательных требований и создают значительные финансовые издержки для участников рынка, считает ведомство.

«Отсутствие унифицированного подхода к маркировке товаров легкой промышленности снижает эффективность борьбы с нелегальным оборотом, а процесс маркировки КиЗ ограничен в возможностях технологической интеграции с информационными системами органов контроля и надзора, снижая эффективность государственного регулирования», – отметило министерство.

Новые правила маркировки меховых изделий средствами идентификации с применением DataMatrix Code обеспечат:

обработку информации о движении товаров на каждом этапе товаропроводящей цепочки;

регулярный мониторинг оборота товаров;

риск-ориентированный подход в работе контрольных (надзорных) органов;

общественный контроль с помощью мобильного приложения «Честный знак».

По новым правилам продавцы, производители и импортеры меховых изделий будут регистрироваться в ГИС мониторинга за оборотом маркируемых товаров с 1 марта 2026 года.

В течение 15 календарных дней после регистрации участники оборота товаров должны подготовить свою технику к работе с маркируемыми товарами и направить оператору системы маркировки заявку на прохождение тестирования информационного взаимодействия.

Кроме этого, нужно подать оператору электронную заявку на удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии в инфраструктуре информационной системы мониторинга. Тестирование информационного взаимодействия с системой маркировки будет проходить не более 15 календарных дней.

Маркировать продукцию при вводе ее в оборот кодами DataMatrix Code производители и импортеры меховых изделий должны с 1 марта 2026 года.

Старые КиЗ можно использовать до 28 февраля 2026 года.

Сведения об оптовых и розничных продажах товара или о выводе из оборота нужно представлять в систему мониторинга с 1 марта 2026 года.

Продавать немаркированные по новым правилам остатки можно будет до 31 августа 2026 года.

Предполагается, что действующие правила маркировки, утвержденные постановлением Правительства от 11.08.2016 № 787, утратят силу с 1 сентября 2026 года.

Подробнее о том, как изменится работа с маркировкой этой осенью, расскажем на онлайн-курсе «Новые правила учета – 2025». Вы узнаете, как с 1 сентября безопасно работать с персданными, кадровым учетом и ЭДО, оформлять кассовые чеки и рассчитывать средний заработок.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо 14 990 руб. Осталось 6 мест по этой цене!

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».