В уведомлении об обработке персональных данных нужно оставить контактные данные: кого и какие
Операторы персданных не всегда указывают исполнителя и его контактную информацию при заполнении уведомлении в Роскомнадзор.
Но это поле необходимо заполнить для обратной связи с исполнителем документа, указывает ведомство.
Нужно написать ФИО и должность человека, который заполняет уведомление, адрес его электронной почты и номер телефона.
Ранее Роскомнадзор рассказал, что уведомление можно подписать по доверенности.
