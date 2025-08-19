В уведомлении об обработке персональных данных нужно оставить контактные данные: кого и какие

Роскомнадзор указал на типовую ошибку при заполнении уведомления.

Операторы персданных не всегда указывают исполнителя и его контактную информацию при заполнении уведомлении в Роскомнадзор.

Но это поле необходимо заполнить для обратной связи с исполнителем документа, указывает ведомство.

Нужно написать ФИО и должность человека, который заполняет уведомление, адрес его электронной почты и номер телефона.

Ранее Роскомнадзор рассказал, что уведомление можно подписать по доверенности.

