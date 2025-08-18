ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Защита персональных данных

Уведомление в Роскомнадзор можно подписать по доверенности

РКН пояснил, как операторы персданных должны подписывать уведомление.

Иногда от имени оператора персональных данных уведомление подписывает неуполномоченное лицо. Это ошибка, указал Роскомнадзор.

Ведомство разъяснило, кто считается уполномоченным лицом:

  • единоличный исполнительный орган, действующий на основании устава (гендиректор, директор, президент, управляющий);

  • руководитель или начальник, действующий на основании положения;

  • представитель юрлица, действующий на основании доверенности, в которой прописано соответствующее полномочие. В этом случае к уведомлению прикладывают документ, подтверждающий полномочия человека.

Ранее РКН сообщил, какую дату начала обработки персданных нужно писать в уведомлении.

