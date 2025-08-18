Уведомление в Роскомнадзор можно подписать по доверенности

Иногда от имени оператора персональных данных уведомление подписывает неуполномоченное лицо. Это ошибка, указал Роскомнадзор.

Ведомство разъяснило, кто считается уполномоченным лицом:

единоличный исполнительный орган, действующий на основании устава (гендиректор, директор, президент, управляющий);

руководитель или начальник, действующий на основании положения;

представитель юрлица, действующий на основании доверенности, в которой прописано соответствующее полномочие. В этом случае к уведомлению прикладывают документ, подтверждающий полномочия человека.

Ранее РКН сообщил, какую дату начала обработки персданных нужно писать в уведомлении.

Научим безопасно работать с персданными на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025». Вы узнаете, что относится к персональным данным, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн руб.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».