Сведения о сотрудницах с некоторыми специальностями работодатель отправляет в военкомат

Даже если у сотрудницы нет отметки о военной обязанности и военного билета – работодатель отправляет список для первоначальной постановки на учет.

Женщины, которые получили специальность из перечня, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, подлежат воинскому учету. Например, «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

Перечень содержит не конкретные названия специальностей по диплому, а профессии и направления подготовки. И образовательные организации не всегда в полном объеме выполняют требования воинского учета.

Поэтому случается, что на женщин при получении военно-учетной специальности образовательная организация не направляет списки в военкомат.

В этом случае список для первоначальной постановки на учет направляет работодатель. Даже если у женщины нет отметки о том, что она военнообязанная, и военного билета.

