📰 Оформлять бумажные медицинские книжки разрешили до 1 сентября 2026 года

Минздрав опубликовал приказ о том, что выдавать и вести бумажные медкнижки можно еще год.

Минздрав продлил до 1 сентября 2026 года возможность оформлять бумажные медицинские книжки. Приказ ведомства от 30.07.2025 № 457н опубликован на госпортале правовой информации 18 августа 2025 года.

Медицинская книжка на бумаге или в электронном виде – это документ, подтверждающий прохождение медосмотров. Форма, порядок ведения отчетности, учета и выдачи работникам медкнижек утверждены приказом Минздрава от 18.02.2022 № 90н.

Согласно приказу, личная медицинская книжка формируется по результатам предварительных и периодических медосмотров работников в форме электронного документа. Но до 1 сентября 2025 года допускается выдача и ведение ранее выданных бумажных личных медицинских книжек, оформленных по форме, утвержденной приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402.

Отменить бумажные медкнижки Минздрав планировал в 2024 году, но переходный период сначала продлили до 1 сентября 2025. Теперь его продлили еще раз – до 1 сентября 2026 года.

То есть медицинские организации с лицензией могут оформлять медкнижки как на бумаге, так и в форме электронного документа до 1 сентября 2026 года.

Приказ Минздрава вступает в силу с 31 августа 2025.