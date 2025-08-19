❔ ФНС разъяснила, может ли самозанятый работать без прописки

Отсутствие прописки – не основание для прекращения регистрации в качестве плательщика НПД.

В чате ФНС спросили – можно ли работать и платить налог как самозанятый при отъезде за границу. У самозанятого при этом не будет никакой регистрации в России.

Отсутствие прописки не является основанием для прекращения регистрации в качестве налогоплательщика НПД, ответили налоговики. То есть самозанятость автоматически не прекратится.