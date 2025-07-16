Самозанятые и сезонная работа в 2025 году: как легально оформлять краткосрочные заказы

Бизнес часто нуждается в исполнителях для краткосрочных заказов, особенно в пик сезонной нагрузки. Оптимальным вариантом становится сотрудничество с самозанятыми по договору ГПХ. Рассказываем, почему это действительно удобно и как привлечь самозанятого исполнителя, чтобы не вызвать вопросов у контролирующих органов.

Особенности сотрудничества с самозанятыми

Но сначала — несколько слов о том, кто такие самозанятые. Напомним, самозанятый — это человек, который самостоятельно выполняет работы или оказывает услуги, получает доход от сдачи недвижимости в аренду или продает товары собственного производства и при этом платит налог на профессиональный доход (НПД).

Само понятие «самозанятые» неофициальное. В 422-ФЗ для обозначения таких исполнителей применяется термин «плательщики налога на профессиональный доход».

Самозанятые платят налог самостоятельно. При работе с другими физлицами ставка НПД составляет 4%, а при сотрудничестве с ИП и юрлицами — 6%. Причем стать плательщиком НПД гораздо легче, чем, например, получить статус ИП: достаточно просто зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

При сотрудничестве с такими исполнителями используют договор гражданско-правового характера — чаще всего это договор на оказание услуг или выполнение работ.

Чтобы заключить договор с самозанятым нужны:

Паспорт плательщика НПД.

ИНН.

Справка о постановке на учет в качестве самозанятого.

Разрешительные документы, если исполнитель — гражданин иностранного государства, представители которого могут быть плательщиками НПД.

Ключевая особенность сотрудничества с самозанятыми — это отсутствие признаков трудовых отношений. Самозанятые не подчиняются внутреннему трудовому распорядку и не получают зарплату, а в разделе о предмете договора с самозанятым исполнителем фиксируется именно задание, а не регулярно выполняемая трудовая функция.

Мы подготовили памятку «Отличия трудового договора от ГПД с исполнителем». Она уже помогла сотням компаний проанализировать свое сотрудничество с внештатными исполнителями и увидеть пробелы. Если ваш бизнес уже работает с самозанятыми или вы планируете начать сотрудничество, скачивайте наш гайд и проверьте себя на риск-факторы.

Скачайте памятку «Отличия трудового договора от ГПД с исполнителем» Это поможет вам правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и избежать штрафов Количество самозанятых* Отправить

Почему бизнес выбирает самозанятых для сезонных работ

Нанимать постоянных сотрудников, так же как сезонных (или временных) для краткосрочных заказов неудобно и невыгодно: придется оформлять множество документации, удерживать НДФЛ с зарплаты, начислять страховые взносы, подавать отчетность, а еще такие работники имеют право на отпуска и больничные.

Преимущества сотрудничества с самозанятыми:

Гражданско-правовой договор проще и быстрее заключить, чем трудовой.

Не нужно оформлять трудовые книжки, приказы, ознакомления — документооборот куда проще.

Все налоговые обязательства по сотрудничеству плательщики НПД выполняют сами. Страховые взносы на травматизм платит заказчик, если такое условие есть в договоре.

Не нужно проводить спецоценку условий труда.

Нет обязанности гарантировать исполнителю отпуск и компенсации при увольнении.

Нет проблем с увольнением — достаточно расторгнуть договор.

В WinWork — платформе для сотрудничества с внештатным персоналом — есть все для работы с самозанятыми: электронный документооборот, выплаты (как индивидуальные, так и массовые) и даже маркетплейс исполнителей. С WinWork вы сможете находить исполнителей на сезон пиковых нагрузок, обмениваться документами с самозанятыми, подписывать договоры и акты, а также получать чеки и всю закрывающую документацию — быстро, удобно и безопасно.

Как правильно сотрудничать с самозанятыми

Главный риск при работе с такими исполнителями — это переквалификация договора ГПХ в трудовой. В этом случае бизнесу грозит доначисление НДФЛ и взносов. К тому же можно угодить в черный список работодателей, практикующих нелегальную занятость, а это — гарантированные проверки.

Единственный выход: соблюдать все требования и тщательно прорабатывать документы, которыми оформляется сотрудничество с самозанятым — в них не должно быть ни намека на трудовые отношения. Тем более что сейчас бизнес, работающий с самозанятыми, привлекает повышенное внимание со стороны контролирующих органов.

Явными признаками подмены трудовых отношений считаются:

Перечисление вознаграждения в одной и той же сумме и приблизительно в одно и то же время.

Предоставление исполнителю инструментов и средств для работы.

Отсылка в трудовом договоре к статьям ТК и использование «трудовой» терминологии.

Выполнение работы на территории заказчика.

Фиксация в трудовом договоре режима работы.

По общему правилу все, что вы перечисляете самозанятому, не нужно облагать ни НДФЛ, ни страховыми взносами. Исключение, как мы уже отмечали ранее — взносы на травматизм, если есть такое условие в договоре. Но перед каждой выплатой необходимо проверять, не утратил ли самозанятый свой статус. Иначе, если исполнитель перестал быть плательщиком НПД и не имеет статуса ИП, вы становитесь налоговым агентом.

Платформа WinWork проверяет статус плательщика НПД в автоматическом режиме. А значит риск выплаты лицу, которое утратило статус плательщика НПД, исключен.

Если исполнитель — бывший сотрудник вашей компании, то заключить с ним договор как с самозанятым возможно только по истечении двух лет с момента увольнения. Ситуация, когда сотрудник увольняется, и бывший работодатель сразу же заключает с ним договор ГПХ, воспринимаются контролирующими органами как подмена трудовых отношений.

Клиентам WinWork доступен функционал Проверка рисков. В него входит проверка на этот риск-фактор. Вы загружаете реестр сотрудников, в т.ч. бывших, и платформа также в автоматическом режиме сверяется со списком исполнителей на выплаты. Если какой-то исполнитель является вашим бывшим сотрудником — система подсветит вам эту проблему.

И еще один важный момент: обязательно требуйте чеки и акты, чтобы отстоять расходы, если плательщик НПД аннулирует чек. Как правило, если исполнитель аннулирует чек незаконно, ФНС все равно принимает оплату в расходах. Но факт сотрудничества с самозанятым исполнителем, как и выплату ему вознаграждения, придется доказывать.

Благодаря API ФНС WinWork подгружает чеки прямо из приложения «Мой налог» и хранит их в вашем личном кабинете. Вам не надо ждать скриншота или ссылки на чек после каждой выплаты и контролировать наличие чеков от всех исполнителей.

Чек-лист для безопасного сотрудничества с самозанятыми

У исполнителя есть статус плательщика НПД ✅ С исполнителем заключен договор гражданско-правового характера ✅ При принятии выполненной задачи составляется акт о выполненных работах ✅ В договоре нет признаков трудовых отношений и не используется «трудовая» терминология ✅ Исполнитель не является бывшим сотрудником, с момента увольнения которого прошло менее двух лет ✅ Договор с самозанятым содержит конкретные задачи и срок их исполнения ✅ Размер оплаты зависит от объема выполненных работ ✅ Сроки выплаты вознаграждения зависят от срока завершения работ или оказания услуг ✅ В договоре указан порядок приемки выполненной задачи ✅ Самозанятый предоставляет чеки с указанием наименования работ или услуг и суммы вознаграждения ✅

Платформа WinWork помогает минимизировать риски при сотрудничестве с внештатными исполнителями. WinWork — официальный партнер налоговой службы, поэтому обеспечивает проверку статуса каждого исполнителя в автоматическом режиме. А чтобы сделать сотрудничество максимально безопасным, WinWork:

Всего за 1 минуту определит, находятся ли ваши отношения с внештатным персоналом в зоне риска.

Проверит исполнителя на наличие трудовых отношений с компанией в прошлом.

Проконтролирует периодичность и повторение сумм при совершении выплаты исполнителю.

Платформа работает во всех сферах бизнеса, где есть внештатный персонал — от ретейла и строительства до логистики и доставки. С WinWork вы сможете создавать, отправлять и хранить всю документацию — без ошибок и бумажной рутины, автоматизируете процесс расчетов и выплат исполнителям, упростите взаимодействие с налоговыми органами и быстро найдете самозанятых с нужными навыками под ваши задачи.

Читайте также:

Реклама: АО «Корса», ИНН 7017477919, erid: 2W5zFHq5zwa