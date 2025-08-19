Блогеру Митрошиной разрешили вести бизнес из дома через доверенное лицо

Адвокаты Алесандры Митрошиной просили отменить домашний арест, поскольку блогер не может заниматься предпринимательской деятельностью, но суд решил, что бизнес можно вести с помощью доверенного лица.

Суд разрешил блогеру Алесандре Митрошиной заниматься предпринимательской деятельностью через доверенное лицо. Сейчас Митрошина находится под домашним арестом по обвинению в отмывании денег.

Адвокаты блогера просили суд вместо домашнего ареста назначить запрет определенных действий, поскольку Митрошина не может продолжать вести бизнес.

«Митрошина имеет возможность продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность через свое доверенное лицо путем выдачи ему соответствующей доверенности», — сказано в решении суда.

Александру Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Следствие считает, что она легализовала 127 млн рублей, которые появились у блогера из-за неуплаты налогов. Отмыть средства она решила через покупку недвижимости в Москве. Главк СК заявил, что Митрошина признала вину.

Кроме того, адвокаты блогера заявляли, что они полностью погасила долг перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей. Сейчас предприниматель активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания.