⚡️ Итоги дня: Wildberries начнет продавать квартиры, ВШЭ создаст систему измерения для «традиционных ценностей», на экс-заводе Volkswagen собрали 2,5 тысячи автомобилей

Wildberries будет продавать квартиры. В тестовом режиме запустили раздел «Новостройки» с предложениями от Группы «Самолет». Более 14 тыс. предложений в 14 регионах России уже доступны на WB.

На российских маркетплейсах появились сувениры с Путиным и Трампом на Аляске. В частности, на Wildberries продаются футболки с фотографиями, сделанными в момент встречи двух лидеров на Аляске. На Ozon доступны картины с аналогичными принтами.

Литр бензина на заправках Москвы с начала года в среднем подорожал на 3 рубля — данные Московской топливной ассоциации. По данным Росстата, уже третью неделю подряд рост стоимости бензина на российских АЗС превышает показатель общей инфляции.

В России создадут систему оценки принятия студентами «традиционных ценностей». Этим займется НИУ ВШЭ. Исследователи пояснили, что сейчас нет понимания, как измерять эти ценности.

Бутербродекс подешевел на 2,1 пункта впервые за лето. Индекс кофе с бутербродом, отражающий образ популярного у россиян завтрака, теперь составляет 147,9 пункта.

В Москве мировой судья выписал Почте России штраф в размере 230,6 млн рублей за то, что госпредприятие нарушило условия предоставления (использования) инвестиций из бюджета на ремонт и модернизацию почтовых отделений.

В июне-июле 2025 года спрос на услуги по перегону автомобилей из-за рубежа вырос на 14% по сравнению с апрелем-маем. Причем в этот период спрос на перегон автомобилей между городами вырос на 34%.

Кражи аккаунтов в Telegram увеличились на 51% в первом полугодии. Только одна из русскоязычных групп злоумышленников за полгода похитила 1,4 млн учетных записей пользователей из России и других стран.

Спрос на роутеры увеличился в первой половине 2025 года на 10%.

Крупный российский производитель зубной пасты Splat Global вышел на рынок Саудовской Аравии. Сейчас компания ведет работу по выходу на рынки Бразилии, Вьетнама.

Московская международная неделя кино в 2025 году пройдет с 23 по 27 августа. На сайте мероприятия появились хедлайнеры. Заявлены режиссеры Вуди Аллен, Эмир Кустурица и американский актер, мастер боевых искусств и телеведущий Марк Дакаскос. Регистрация открыта, вход на Московскую международную неделю кино свободный.

На заводе «АГР Холдинг» в Калужской области (экс-завод Volkswagen) в июне-июле 2025 года было собрано более 2,5 тыс. кроссоверов Chery под новым российским брендом Tenet.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил запретить использовать в номерах авто такое сочетание букв ВОР и АУЕ. «АУЕ» расшифровывается как «Арестантское уголовное единство», признанное экстремистским движением и запрещенным в России.