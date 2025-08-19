Соцфонд назвал средний размер пенсии по старости

На 1 июля 2025 средний размер пенсии по старости — 25 098 рублей, причем работающие пенсионеры получают меньше — около 22 100 рублей.

По данным Социального фонда на 1 июля 2025 года, средний размер пенсии по старости составил 25 098 рублей в месяц.

Средняя выплата по старости для работающих пенсионеров находится на уровне 22,1 тыс. рублей, тогда как неработающие получают 25,8 тыс. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на СФР.

Пенсия по старости состоит из накопительной части и страховой. Накопительная части сформируется за счет страховых взносов работодателей и доходов от их инвестирования. Накопления можно получить как единовременную выплату или в виде ежемесячной прибавки к страховой части выплат.

По состоянию на 1 июля 2025 года пенсия по инвалидности составила 15 734 рубля.

Недавно мы писали, что средний размер социальной пенсии с января 2025 года увеличился на 2 тыс. и на 1 июля 2025 года превысил 15,5 тыс. рублей.