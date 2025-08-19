ФАС выдала больше 7 тысяч предписаний устранить нарушения в закупках

В реестр недобросовестных поставщиков в 85% случаев попадают заказчики, которые в одностороннем порядке расторгли контакт с исполнителем.

За первое полугодие 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела 8 076 плановых и внеплановых проверок, проанализировала 14 904 процедуры определения поставщика и выявила 3 435 нарушений.

Всего в ФАС пожаловались 25 828 раз, по существу ведомство рассмотрело 20 707 обращений. Обоснованными оказались 41,7% или 8 641 жалоба.

«По результатам рассмотрения жалоб и проведения проверок ФАС выдала 7 219 предписаний об устранении выявленных нарушений», — сказано на сайте службы.

С начала 2025 года ФАС вынесла 6 366 решений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков. В 85% случаев основной причиной стало одностороннее расторжение контракта с исполнителем.

Всего возбудили 11 752 административных дела, выдали 2 709 постановлений о наложении штрафов на 150 млн рублей.