На должника, по которому принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, можно подавать в суд

Если у компании есть долг – можно подавать возражение против ликвидации на этом основании.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают ситуацию: стоит ли подать в суд на должника, по которому принято решение о его исключении из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных.

Подать в суд можно, ответили бухгалтеры в чате. Но сначала рекомендуют обратиться в налоговую, чтобы компанию-должника не исключили из ЕГРЮЛ.

«Мы так делали. И отменяли ликвидацию. В налоговую подаете заявление по форме.

Если есть долг вам, возражение против ликвидации подаете, с указанием основания (долг), и ликвидацию отменяют.

В течение 3х месяцев можно подать возражения против исключения из ЕГРЮЛ, приложить документы, доказывающие, что данная организация – должник. Тогда ФНС отменит решение о предстоящем исключении», — посоветовали в беседе.

После этого можно подать в суд, но некоторые коллеги считают, что этого делать не нужно.

«По моему опыту, проще дождаться ликвидации должника и списать долг на убыток», — считает бухгалтер.

Поэтому автору вопроса советуют изучить – есть ли что получить с должника, или может он де-факто уже давно не существует.