Роспатент охраняет права 300 региональных брендов

Чаще всего под региональными брендами выпускают сельскохозяйственную продукцию, минеральные воды, а также предметы народных художественных промыслов.

Больше 300 региональных брендов находятся под правовой охраной. Из них 235 — наименования мест происхождения товара, а 99 — географические указания.

Регистрация регионального бренда позволяет производителям выходить на рынок, сохранять традиционные способы производства и создавать новые рабочие места.

«Чаще всего сейчас региональный бизнес регистрирует бренды, связанные с сельхозпродукцией, минеральной водой и народными художественными промыслами», — рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Кроме того, под региональными брендами выпускают алкогольную продукцию и пиво, а также другие виды изделий. Например, Мордовские ювелирные елочные игрушки, лечебные Сакские грязи, Якутские бриллианты.

Лидирует по числу зарегистрированных регбрендов Краснодарский край, там 27 товарных знаков. На втором месте — Ставропольский край с 15 брендами, на третьем — Московская область (11 регбрендов).

В сентябре 2025 года Роспатенту исполняется 70 лет. Ведомство занимается защитой интеллектуальный прав инноваторов и предпринимателей, а также повышает эффективность использования нематериальных активов.