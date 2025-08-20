Минобрнауки готовит список приоритетных специальностей для студентов

На приоритетные направления подготовки хотят выделять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ и давать льготные образовательные кредиты.

В начале учебного года 2025/2026 Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов, заявил руководитель ведомства Валерий Фальков.

«В настоящее время мы работаем над критериями <…> и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов», — отметил Фальков.

Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он рекомендовал определить приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их.

Планируется распределять от 50% бюджетных мест через госзаказ, давать льготные образовательные кредиты для студентов приоритетных специальностей.