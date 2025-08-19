ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Иноагентов могут лишить налоговых льгот. Бизнес с их участием тоже

Поправки в НК предполагают отмену всех налоговых преференций для иностранных агентов, включая инвестиционные вычеты.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в НК, по которым иноагенты не смогут использовать налоговые льготы.

Налоговые преференции могут ограничить для тех, кто имеет статус иностранного агента, а также их запретят использовать компаниям с долей участия таких лиц в уставном капитале от 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Кроме того, иноагенты не смогут применять пониженные ставки по налогу на прибыль, их не освободят от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества и/или имущественных прав.

Пониженные ставки НДФЛ также не будут доступны иноагентам. Они не смогут получать инвестиционные налоговые вычеты на долгосрочные вложения. Доходы от продажи активов не освободят от налогов, равно как и доходы, которые возникли при дарении и наследовании.

Комментарии

  • Алейда

    Отличный стимул признать всех иноагентами

  • Reaver

    Странно еще, что дышать разрешают.

