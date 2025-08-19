Новые уроки по работе с персональными данными и расчету среднего заработка в онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»
Мы обновили программу онлайн-курса «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» в соответствии с нововведениями, которые вступают в силу уже 1 сентября 2025 года. У вас осталось совсем мало времени на подготовку! Мы актуализировали все материалы и записали новые уроки по тем темам, о которых еще не говорили. Так вы сможете учиться сразу по новым правилам и тренироваться исключительно по самым свежим образцам и шаблонам.
Всего мы добавили 7 уроков:
Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года.
Расчетный период для исчисления среднего заработка.
Выплаты, учитываемые в среднем заработке.
Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков.
Алгоритм расчета среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпусков.
Новые механизмы учета мигрантов.
Изменения в порядке получения согласий на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.
Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий. Сможете легко решать рабочие задачи, связанные с изменениями с 1 сентября 2025 года.
Сейчас вы можете купить обновленный онлайн-курс со скидкой 74% за 4 900 руб. вместо
18 990 руб.
Онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум.
