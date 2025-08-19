Новые уроки по работе с персональными данными и расчету среднего заработка в онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

С 1 сентября 2025 для бухгалтеров и кадровиков наступит непростое время. Разом на голову посыпется много нововведений и в НК, и в ТК. Они коснутся оплаты труда, учета сотрудников, расчета среднего заработка, премий, пособий и т. д. Чтобы вы успели подготовиться и могли учиться сразу по новым правилам, мы записали новые уроки для онлайн-курса по зарплате.

Мы обновили программу онлайн-курса «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» в соответствии с нововведениями, которые вступают в силу уже 1 сентября 2025 года. У вас осталось совсем мало времени на подготовку! Мы актуализировали все материалы и записали новые уроки по тем темам, о которых еще не говорили. Так вы сможете учиться сразу по новым правилам и тренироваться исключительно по самым свежим образцам и шаблонам.

Всего мы добавили 7 уроков:

Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Расчетный период для исчисления среднего заработка.

Выплаты, учитываемые в среднем заработке.

Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков.

Алгоритм расчета среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпусков.

Новые механизмы учета мигрантов.

Изменения в порядке получения согласий на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий. Сможете легко решать рабочие задачи, связанные с изменениями с 1 сентября 2025 года.

