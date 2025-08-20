🍝 Депутаты предлагают давать всем школьникам бесплатное горячее питание

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном питании для учеников средней и старшей школы.

На всех учеников государственных и муниципальных школ предлагается распространить право на бесплатное горячее питание. Такой законопроект внесут в ГД депутаты от фракции «СРЗП».

«Предлагается предоставить бесплатное питание школьникам, обучающимся по программам начального, основного и среднего общего образования», — говорится в пояснительной записке.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов сказал, что сейчас бесплатное горячее питание получают ученики 1-4 классов и дети из льготных категорий – из многодетных семей, сироты, дети с инвалидностью.

«В 2020 году Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников младших классов, его соавторами стали лидеры всех фракции. Но еще тогда мы говорили, что нужно расширить эту меру, ввести хотя бы одноразовое бесплатное питание и для учеников 5-11-х классов», — заявил Миронов.

Кроме того, из 18 млн школьников у многих уже есть хронические заболевания. Одна из причин – отсутствие регулярного трехразового питания. Реализация закона поможет обеспечить здоровье детей, считают авторы законопроекта.