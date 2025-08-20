В мессенджере MAX уже 18 млн пользователей
С момента запуска национального мессенджера MAX в нем зарегистрировались 18 млн человек.
Чаще всего регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.
«С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки», — сказали в пресс-службе платформы MAX.
Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут, групповой онлайн-встречи — 47,5 минуты. Общее число групповых чатов превышает 700 тыс.
73% зарегистрированных пользователей установили мобильное приложение на Android, 26% — на iOS и только 1% выбрал десктопную версию для компьютера.
Недавно мы писали, что подтвердить возраст можно будет без паспорта. В том числе через мессенджер MAX.
