В новых регионах пошли штрафы за неприменение ККТ. С 1 августа 2025 все отсрочки закончились

С 01.08.2025 применение контрольно-кассовой техники (ККТ) стало обязательным для всех компаний и ИП на новых территориях РФ. 90% бизнеса уже перешли на использование онлайн-касс, пишет налоговая по новым регионам.

Налоговики ведут постоянный мониторинг предпринимателей для выявления тех, кто обязан применять ККТ по закону № 54-ФЗ, и контроля работы с кассовой техникой.

Так, в Запорожской области за первое полугодие 2025 года вынесено 1 630 предостережений о недопустимости нарушений закона и провели 15 контрольных закупок, сумма штрафов по результатам которых составила более 150 тыс. руб.

В ЛНР с мая 2025 провели 28 контрольных закупок, в результате которых вынесли 24 предупреждения и назначили штрафы на общую сумму 40 000 руб.

Теперь нарушители должны не только приобрести кассовую технику, но и заплатить штрафы. То есть своевременное подключение ККТ будет выгоднее и избавит от лишних расходов, указали налоговики.