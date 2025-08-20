В 2025 году сборы детей к школе обойдутся в 17 тысяч рублей

Стоимость базового набора товаров для школы составляет около 17,5 тыс. рублей. 45% родителей стараются купить все нужные товары за два месяца до начала учебного года, 30% откладывают покупки на последние две недели августа, а в последние выходные закупаются 12% семей.

С 1 по 15 августа 2025 года средняя цена школьной формы выросла на 8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Покупка обойдется в 3 198 рублей. Рубашки подорожали на 9% — до 1,1 тыс., цены на юбки и брюки выросли до 968 рублей. За ботинки или туфли придется выложить 2 131 (+12%), за кроссовки — 2 108 (+15%).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Чек индекса» и опрос ЮMoney.

Самый дорогой школьный товар рюкзак в 2024 году подешевел на 2%: его средняя цена составляет 4 160 рублей. Дневник подорожал на 14% — до 152 рублей, пенал с канцтоварами стоит 1 187 (+23%), а набор тетрадей — 468 (+19%).

За покупками родители отправляются в торговые центры (77%), а также формируют заказ на маркетплейсах (70%). Популярностью пользуются онлайн-магазины товаров для школы (40%) и специализированные ярмарки (36%).

93% участников опроса назвали самыми необходимыми товарами повседневную одежду и школьную форму, обувь, канцтовары и тетради. 70% покупают школьный рюкзак, спортивную форму и инвентарь, 48% — учебники и дополнительные материалы, 13% родителей хотят купить ребенку новый телефон или другую технику.

