При трудоустройстве пенсионера ставить его на воинский учет не нужно

Работодатель обязан ставить на воинский учет только военнообязанных граждан. Если работник старше предельного возраста – военкомат не уведомляют.

Если компания принимает на работу пенсионера, ставить его на воинский учет не нужно.

Работодатель обязан ставить на воинский учет только военнообязанных граждан, принятых на работу: ст. 8 и 10 закона о воинской обязанности и военной службе, постановление Правительства № 719.

Если работник по возрасту уже не является военнообязанным – оснований для его постановки на учет у работодателя нет.

Предельный возраст пребывания в запасе, согласно п. 1 ст. 53 закона 53-ФЗ, зависит от воинского звания. То есть работодателю нужно убедиться, что возраст пенсионера превышает предельный возраст пребывания в запасе.

