При трудоустройстве пенсионера ставить его на воинский учет не нужно
Если компания принимает на работу пенсионера, ставить его на воинский учет не нужно.
Работодатель обязан ставить на воинский учет только военнообязанных граждан, принятых на работу: ст. 8 и 10 закона о воинской обязанности и военной службе, постановление Правительства № 719.
Если работник по возрасту уже не является военнообязанным – оснований для его постановки на учет у работодателя нет.
Предельный возраст пребывания в запасе, согласно п. 1 ст. 53 закона 53-ФЗ, зависит от воинского звания. То есть работодателю нужно убедиться, что возраст пенсионера превышает предельный возраст пребывания в запасе.
