Кабмин предложил ввести самозапрет на доступ к потенциально опасной информации в интернете

Ведомства подумают о создании механизма добровольного согласия россиян на самоограничение доступа к информации, которая может быть опасной.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 14 августа 2025 года № 2207-р, в котором есть план мероприятий по борьбе с цифровыми преступлениями.

Среди пунктов плана — проработка вопроса «о возможности введения механизма добровольного согласия граждан на ограничение доступа к потенциально опасной информации, распространяемой через информационно-телекоммуникационные сети».

Такое предложение должны реализовать Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок исполнения — третий квартал 2027 года.

Недавно мы писали, что в план мероприятий также вошли: