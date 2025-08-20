Кабмин предложил ввести самозапрет на доступ к потенциально опасной информации в интернете
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 14 августа 2025 года № 2207-р, в котором есть план мероприятий по борьбе с цифровыми преступлениями.
Среди пунктов плана — проработка вопроса «о возможности введения механизма добровольного согласия граждан на ограничение доступа к потенциально опасной информации, распространяемой через информационно-телекоммуникационные сети».
Такое предложение должны реализовать Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок исполнения — третий квартал 2027 года.
Недавно мы писали, что в план мероприятий также вошли:
предложения увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области персональных данных;
создание модуля обязательного информирования пользователей о возможных преступлениях. Его интегрируют в основные мобильные приложения, которые используют банки и госорганы;
запуск единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты интернет-магазинов. Это позволит бороться с сайтами-двойниками, которыми пользуются мошенники.
