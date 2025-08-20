Мобильных операторов и провайдеров могут обязать уведомлять силовиков о признаках цифровых преступлений

Кабмин объединит работу ведомств для противодействия мошенникам. Например, появится единый реестр со ссылками на официальные интернет-магазины, это позволит защитить покупателей от сайтов-двойников, которые создают злоумышленники.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 14 августа 2025 года № 2207-р. Этот документ утверждает план мероприятий по выполнению Концепции государственной системы противодействия преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий.

МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор вместе с Генпрокуратурой и Следственным комитетом будут противодействовать злоумышленникам, а также повышать цифровую грамотность населения (этим займутся Минкультуры, Минфин, Минобрнауки, Минпросвещения и Банк России). План синхронизирует работу всех ведомств.

«Будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий», — сказано на сайте кабмина.

К первому кварталу 2027 года Минцифры и МВД создадут модуль обязательного информирования пользователей о возможных преступлениях. Его интегрируют в основные мобильные приложения, которые используют банки и госорганы.

Также для борьбы с мошенниками появится единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты интернет-магазинов. Это позволит бороться с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации.

Кроме того, ведомства представят предложения о том, как ужесточить ответственность за нарушения в области персональных данных. Например, могут увеличить срок давности привлечения к административной ответственности.

План планируют реализовать в третьем квартале 2027 года, тогда правительство сможет выйти с инициативой об изменении законодательства.