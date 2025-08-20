⚡️ Итоги дня: для мотоциклов могут создать отдельную полосу, за критику MAX предложили проверять на иностранное влияние, Роскадастр выбрал город с самым длинным названием

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил в Правительство для получения отзыва инициативу, согласно которой движение мотоциклов, мопедов и транспорта, который перевозит инвалидов, будет доступно по выделенной полосе.

Сельхозпроизводители снизили отгрузки картофеля на 22%. За июль отгрузки картофеля сельхозорганизациями России составили 123,5 тыс. тонн.

Арабика подорожала до максимума за два месяца из-за похолодания в Бразилии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на кофе сорта арабика выросла почти на 2% и достигла $3,5 за фунт. Это самый большой показатель за два месяца.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в течение недели ограничения работы мобильного интернета в регионе могут быть ослаблены. Глава региона принес извинения крымчанам и туристам за причиненные неудобства.

Депутат Боярский призвал проверять на иностранное влияние за критику MAX. Он отметил, что большой волны негатива в адрес MAX не видит. Он считает, что мессенджер «уверенно идет вперед», и «все больше людей скачивают это приложение».

Росздравнадзор выпустил в оборот более 35 млн доз вакцин против гриппа. Каждая серия отечественных вакцин «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М» прошла контроль в государственных лабораториях.

В России самым длинным названием среди городов обладает Александровск-Сахалинский на Дальнем Востоке — оно насчитывает 25 символов. Оператором каталога является Роскадастр. Всего в стране зарегистрировано 1 242 города. В 2021 году «Яндекс» назвал самым длинным названием без пробелов среди населенных пунктов России Кременчуг-Константиновское (25 букв) — село в Кабардино-Балкарии.

Российский разработчик умных устройств AIMOTO представил детские умные часы с ИИ-помощником на базе технологий Yandex B2B Tech. Помощник должен общаться с ребенком естественно и доброжелательно, хорошо понимать детскую речь, отвечать быстро и понятно.

В РФ впервые запустили сервис регистрации на авиарейсы и сдачи багажа в отеле. Такой сервис предоставит курорт «Красная Поляна» совместно с аэропортом Сочи. Путешественники смогут до выезда из гостиницы получить посадочные талоны, передать свои чемоданы и сэкономить тем самым время.

Музыкант Игорь Николаев получил право на товарный знак «Привет, Андрей!». Это позволяет использовать бренд для производства и продажи таких товаров, как музыкальная продукция, одежда, обувь, посуда, игрушки и компьютерные игры.

Участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе США.

Минпросвещения подготовило список патриотических книг для внеклассного чтения. Есть деление на разделы: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших».

По итогам июля 2025 года Япония увеличила импорт российского угля на 286% в годовом выражении. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Японию выросли на 372%.

Квартальная прибыль Xiaomi побила рекорд благодаря смартфонам и электромобилям. Общая выручка компании составила 116 млрд юаней ($16,1 млрд). Это выше прогнозов экспертов, ожидавших выручку в 114 млрд юаней.