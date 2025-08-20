Эксперт поделится секретом, как бухгалтеру подружиться с ИИ и больше зарабатывать

Профессия бухгалтера начала меняться с появлением искусственного интеллекта (ИИ). Но пока что ИИ не конкурент, а возможность зарабатывать больше при меньшем объеме работы.

Технологии искусственного интеллекта дошли и до профессии бухгалтера и могут представлять угрозу профессии в будущем, если вы не адаптируетесь. Но если вы умеете использовать ИИ в работе, то сможете увеличить свой доход и надолго остаться востребованным специалистом.

На бесплатном вебинаре «Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше» рассмотрим, чем может помочь ИИ бухгалтеру, как изменится профессия в будущем и с помощью каких навыков вы сможете увеличить свой доход уже сейчас. Он стоится 21 августа в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

Как будет развиваться профессия Бухгалтер в ближайшем будущем. На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и на чем можно будет зарабатывать. ИИ в помощь бухгалтеру: как в разы сократить свой объем работы. Примеры задач и их выполнения в DeepSeek, Алиса, Gwen, Perplexity. Как и зачем бухгалтеру развивать свой личный бренд. Как бухгалтеру зарабатывать больше.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 21 августа в 11:00 мск!