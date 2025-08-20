😰 Навязчивых продавцов на УСН с 1 сентября 2025 будут штрафовать (взыскать могут до миллиона рублей за нарушение!)

С 1 сентября бухгалтеры на УСН должны по-новому рассчитывать средний заработок, работать с кадрами, оформлять чеки и электронные счета-фактуры — изменений будет много, а для подготовки меньше двух недель. Рассказываем, как все успеть — подготовиться и не попасть на огромные штрафы.

Осень 2025 года будет не простой для бизнеса, в том числе для ИП и организаций на УСН. С 1 сентября изменится порядок расчета среднего заработка, который нужен для начисления отпускных и пособий, появятся новые правила премирования и депремирования сотрудников, оформления командировок, счетов-фактур, кассовых чеков, работы с ЭДО и учета мигрантов.

Также с 1 сентября 2025 года продавцов, которые навязывают потребителям дополнительные услуги, работы и товары, ожидают штрафы: до 300 000 руб. для физлиц и до миллиона для юрлиц.

Чтобы вы смогли работать на УСН по-прежнему безопасно даже после внедрения такого большого количества требований одновременно, мы записали для нашего онлайн-курса «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» 15 новых уроков! Они все напрямую связаны с изменениями с 1 сентября 2025 года.

Какие уроки вошли в обновленную программу

Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Расчетный период для исчисления среднего заработка.

Выплаты, учитываемые в среднем заработке.

Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков.

Алгоритм расчета среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпусков.

Порядок предоставления отгулов .

Новый порядок командировок с 1 сентября 2025 года .

Размеры вахтовых и ночных надбавок.

ТК РФ: новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года.

Новые реквизиты кассовых чеков .

Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами .

Форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ с 1 января 2026 года.

Новые механизмы учета мигрантов .

Новые меры против навязывания потребителям дополнительных услуг, работ и товаров.

ФНС меняет порядок электронного взаимодействия с налогоплательщиками.

Вы можете быть уверены, что учитесь по актуальной программе и все практические задачи, которые вы будете решать, соответствуют реальным задачам бухгалтера на УСН в 2025 году.

На курсе вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет на спецрежиме, рассчитывать налоги, заполнять декларации и отвечать на требования налоговой, узнаете, как проходить проверки и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Вы узнаете, как работать с наемными специалистами, заключать трудовые договоры и ставить на учет мигрантов. Сможете рассчитывать работникам зарплату, отпускные и пособия.

