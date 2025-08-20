🚗 ФНС ответила, можно ли уменьшить НДФЛ с дохода от продажи автомобиля
Продавец может применить имущественный налоговый вычет или уменьшить налог на сумму расходов при покупке авто. Но если для покупки машины был оформлен целевой кредит, проценты по нему нельзя учесть в общей сумме расходов.
Если человек продает транспортное средство, которое было в собственности меньше трех лет, он может доход от продажи уменьшить на сумму расходов на его покупку или на размер имущественного вычета.
В 2025 году размер имущественного налогового вычета составляет 250 тыс. рублей.
Однако, если машину покупали в кредит, то учесть сумму процентов в расходах не получится. Об этом сказано в письме ФНС от 28.06.2024 № БС-4-11/7351@.
