День знаний может стать для сотрудника уважительной причиной взять выходной. Опрос

Чтобы родители могли проводить детей на школьную линейку в честь 1 сентября, депутаты хотят обязать работодателей освобождать их от работы.

20 августа 2025 года депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, по которому родители, опекуны и попечители смогут взять выходной на 1 сентября (без оплаты), чтобы проводить ребенка в школу.

«Реализация указанной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлеченности родителей в образовательный процесс, а также не потребует дополнительных затрат бюджетных средств», — сказано в пояснительной записке.

Освободить от работы — будет обязанностью. Сейчас работодатели не всегда признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.