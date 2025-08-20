День знаний может стать для сотрудника уважительной причиной взять выходной. Опрос
20 августа 2025 года депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, по которому родители, опекуны и попечители смогут взять выходной на 1 сентября (без оплаты), чтобы проводить ребенка в школу.
«Реализация указанной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлеченности родителей в образовательный процесс, а также не потребует дополнительных затрат бюджетных средств», — сказано в пояснительной записке.
Освободить от работы — будет обязанностью. Сейчас работодатели не всегда признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
День знаний 1 сентября — тянет на право освобождения от работы?
Анонимный опрос
