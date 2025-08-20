Нилов предлагает разрешить перевозить инвалидов по выделенной полосе и ездить

Транспорт, перевозящий инвалидов, а также мотоциклы и мопеды смогут ездить по полосе для городского транспорта и экстренных служб.

Депутат Ярослав Нилов предлагает разрешить передвигаться по выделенной полосе транспорту, перевозящему инвалидов. Такой законопроект он направил на отзыв в Правительство.

«Проект федерального закона "О внесении изменения в ст.12.17 КоАП направлен на предоставление мотоциклам, мопедам и транспортным средствам, перевозящим инвалидов и (или) детей-инвалидов, права движения по выделенной полосе», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Выделенная полоса – это участок дороги, предназначенный для городского наземного транспорта и автомобилей экстренных служб. Перемещение транспорта по ней регулируется правилами дорожного движения, уточняется в законопроекте.

Нилов добавил, что по выделенной полосе могут двигаться такси, автобусы, перевозящие детей, а также велосипедисты, при условии, что полоса находится с правой стороны. Но мотоциклам и мопедам ездить там запрещено.

Выделенные полосы не так загружены по сравнению с обычными, а их ширина достигает четырех метров. При этом мотоциклы и мопеды лавируют в общем плотном потоке, что повышает вероятность ДТП.

Депутат считает, что предоставление мотоциклам и мопедам права передвигаться по выделенной полосе позволит им безопасно объехать пробку и снизит аварийность на дорогах.

А право передвигаться по выделенной полосе авто, перевозящим инвалидов и/или детей-инвалидов, нужно дать, поскольку стояние в пробках может негативно отразиться на состоянии их здоровья.