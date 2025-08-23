ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Пенсии

Задолженность пенсионера могут списать с пенсии

Если у пенсионера есть долг, деньги могут списать с пенсии, но с учетом установленного законом порядка.

У пенсионера может появиться задолженность — например, по алиментам, кредитам, штрафам, налогам или коммуналке. Для ее взыскания кредитор должен получить исполнительный документ. Он направляется в Социальный фонд или банки, в которых у пенсионера есть счета.

Портал Госуслуг объяснил, что:

  • в банке — списывается часть приходящей пенсии;

  • в СФР — уменьшается сумма выплачиваемой пенсии.

Размер списания:

  • до 70% от ежемесячного поступления — когда долг связан с алиментами на несовершеннолетних детей или возмещением вреда другому человеку;

  • до 50% — в остальных случаях.

По закону после списания долга на счете должен оставаться прожиточный минимум — не меньше федерального. В 2025 году для пенсионеров это 15 250 рублей.

Чтобы его сохранить, нужно подать заявление приставам.

Чтобы вовремя узнать о задолженности, разобраться с правомерностью взыскания или погасить ее без дополнительных платежей, Госуслуги советуют проверять Госпочту, следить за ходом исполнительных производств, контролировать кредитную историю и подключить налоговые уведомления.

Чтобы избежать избыточных платежей, можно установить самозапрет на кредиты, взять ипотечные каникулы или в конце концов оформить банкротство через МФЦ.

HR

Найти себя и свою работу/ дело мечты! Как пройти путь? Возможно ли это во взрослом возрасте?

Поиск себя во взрослом возрасте — это важный и иногда сложный процесс. Расскажу историю из практики работы с людьми.

Найти себя и свою работу/ дело мечты! Как пройти путь? Возможно ли это во взрослом возрасте?

