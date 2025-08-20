Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов за 299 рублей
На «Клерке» есть лайт-подписка Клерк.Плюс за 299 рублей в месяц. Напоминаем: она открывает доступ к закрытым материалам — ежедневным разборам и мини-курсам от экспертов, справочно-правовой системе, а сайт для подписчиков работает без рекламы.
Что дает подписка
Разборы и мини-курсы — простые и понятные материалы по изменениям в НК, отчетности, ЕНС, кадровым документам, воинскому учету, проверкам и другим темам. В базе уже больше 1000 выпусков;
СПС «Клерка» — федеральные законы, кодексы, письма Минфина и ФНС, бланки, формы отчетов, образцы договоров, калькуляторы и справочники;
Отсутствие рекламы на сайте;
Особый статус подписчика — уникальный бейджик в профиле.
Как выглядят материалы
Разбор — структурированная статья с блоками, чек-листами, образцами документов и ссылками на нормативку в СПС.
Мини-курс — короткое видео на 2–5 минут и текст, который можно читать как обычную статью.
Конспекты вебинаров — это расшифровка избранных вебинаров от «Центра обучения Клерка»
Кто готовит контент
Команда из десяти экспертов «Клерка»: Наталья Петрова (вебинары по ЕНС), Наталья Васильева (экс-инспектор ФНС), Елена Ярушкина (продюсер Центра обучения «Клерка»), Надежда Камышева (глава Экспертного совета «Клерка») и другие.
Обновление и оплата
СПС ежедневно пополняется более чем 40 новыми документами.
Подписку можно отменить в любой момент — мы напоминаем за 3 дня до списания.
При оплате на год цена составит 3050 рублей.
👉 Подключить Клерк.Плюс можно прямо на сайте за 299 рублей в месяц.
Начать дискуссию