Как вновь созданные компании платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль – зависит от их выручки

Дата создания новой компании считается с момента регистрации. При этом дата начала деятельности значения не имеет.

Если у компании, созданной в декабре 2024 года, первая выручка прошла в июле 2025, то нужно оценить ситуацию по итогам 9 месяцев 2025. Если в каком-либо месяце выручка превысит 5 млн руб. – надо начислить в декларации за 9 месяцев ежемесячные авансовые платежи и заплатить их в 4 кв. 2025 года и 1 кв. 2026. Такие разъяснения дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Для вновь созданных организаций в отношении ежемесячных авансовых платежей действует отдельный п. 5 ст. 287 НК. Согласно норме, ежемесячные авансы надо платить, если за квартал выручка превысила 15 млн. рублей или за месяц – 5 млн.

Также в п. 6 ст. 286 НК указано, что вновь созданные компании должны платить ежемесячные авансовые платежи по истечении полного квартала с даты их государственной регистрации. А дата начала деятельности значения не имеет.

Таким образом, если компания зарегистрирована в декабре 2024, то полный квартал закончится 31 марта 2025. Если первая выручка прошла в июле 2025, и в каком-либо из месяцев третьего квартала превысит 5 млн руб., то надо начислить в декларации за 9 месяцев ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в 4 кв. 2025 и 1 кв. 2026 года.

