Из-за новой системы ставок по семейной ипотеке бюджет потратит дополнительные 60 млрд рублей

Власти рассматривают несколько вариантов изменения льготной программы семейной ипотеки, но все они будут стоить бюджету дополнительных расходов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский бюджет рискует потратить до 60 млрд рублей за полгода после введения новых ставок по семейной ипотеке.

Расходы на льготные жилищные кредиты могут вырасти на 40 млн рублей за каждый миллиард выдач. Об этом пишут «Известия».

Власти хотят установить разные проценты по семейной ипотеке для разных регионов. Они будут зависеть от доходов местных жителей. Чем меньше заработок, тем ниже процент. Однако расходы государства могут вырасти на 48-60 млрд рублей за шесть месяцев.

Есть еще одно предложение — выровнять ставки так, чтобы долговая нагрузка на заемщиках в регионах была такой же, как в Москве. В небогатых регионах с дорогим жильем будет можно оформить ипотеку под 2%. Например, в Краснодаре. Подобные изменения будут стоить бюджету 48-60 млрд рублей дополнительных расходов за полгода.

Также предлагают ступенчатую систему ставок, когда проценты начисляются в зависимости от среднероссийской зарплаты. В богатых регионах с доходами выше 120% от среднего по РФ ставка будет 6%, при доходах 100-120% — 5,5%, 80-100% — 5%, 60-80% — 4,5%. В самых бедных регионах семейную ипотеку предлагают оформлять под 4% годовых. При такой схеме расходы бюджета вырастут на 5-22 млрд рублей за полгода.

«Каждый дополнительный десяток миллиардов — заметная статья расходов госбюджета», — сказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

В 2025 году на поддержку семейной ипотеки выделят 637 млрд рублей. На этот вид льготной ипотеки сейчас приходится практически 80-90% от всех льготных программ. Бюджет платит почти за каждый новый жилищный кредит.